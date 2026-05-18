Caporalato braccianti ridotti in schiavitù | 12 arresti da Potenza a Lecco

Nella giornata sono state eseguite dodici misure cautelari tra le province di Potenza e Lecco, con l’accusa di caporalato e sfruttamento di braccianti. Le indagini sono state avviate dalla procura locale e hanno portato all’arresto di persone coinvolte in un sistema di gestione illegale della manodopera agricola. Le autorità hanno emesso i provvedimenti dopo aver accertato condizioni di lavoro che configurano sfruttamento e riduzione in schiavitù. Le operazioni sono state coordinate dal tribunale di Potenza.

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