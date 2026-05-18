trasporti fiera milano punta sui giovani per colmare i vuoti di lavoro

Fiera Milano si concentra sui giovani per affrontare la carenza di circa 40.000 conducenti nel settore dei trasporti. Le aziende del settore cercano nuove competenze digitali tra i candidati, secondo le richieste dei recruiter presenti all’evento. La mancanza di personale qualificato rappresenta un problema crescente, spingendo le imprese a puntare su giovani con conoscenze tecnologiche aggiornate. L’evento offre uno spazio di confronto tra aziende e candidati, con l’obiettivo di colmare i vuoti di lavoro nel settore.

? Domande chiave Come faranno le aziende a colmare il vuoto di 40.000 conducenti?. Quali nuove competenze digitali cercano i recruiter di Fiera Milano?. Chi sono i partner che stanno guidando il ricambio generazionale?. Perché la tecnologia sta cambiando i profili richiesti nelle officine?.? In Breve Italia registra carenza di 40.000 conducenti e 500.000 posti vacanti in Europa.. Età media conducenti italiani fissata sui 45 anni con necessità di ricambio.. Aziende come Alsea, Atm, Ferrovie Nord e Trenord incontrano 350 studenti.. Prossimo evento dedicato all'occupazione femminile per approfondire opportunità di carriera.. A Fiera Milano, l’evento Transpotec Logitec e la mostra Next Mobility Exhibition hanno riunito oggi oltre 350 studenti per affrontare il vuoto occupazionale che colpisce il settore dei trasporti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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