Montignoso punta sui giovani | nuovo polo per lavoro e università

Il Comune di Montignoso ha deciso di destinare più di 24mila euro per l’apertura di uno sportello dedicato ai giovani tra i 16 e i 35 anni. La struttura sarà ospitata nella Palazzina Gialla e avrà l’obiettivo di offrire supporto e servizi rivolti alla ricerca di lavoro e all’accesso all’università. L’iniziativa mira a creare uno spazio di riferimento per i ragazzi della zona, facilitando l’orientamento e l’informazione.

Il Comune di Montignoso ha stanziato oltre 24mila euro per attivare un nuovo sportello dedicato ai giovani tra i 16 e i 35 anni, con sede presso la Palazzina Gialla. L’iniziativa mira a offrire orientamento lavorativo, supporto universitario e facilitazioni per la mobilità internazionale attraverso un servizio sperimentale che coinvolgerà due operatori per 11 ore settimanali fino al termine del 2027. Un polo strategico per l’orientamento e l’inclusione sociale. La nuova struttura situata nella Palazzina Gialla non si limita a una semplice funzione informativa, ma punta a diventare un centro di accompagnamento per le nuove generazioni. Il piano approvato dall’area servizi ai cittadini prevede un investimento complessivo di 24. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montignoso punta sui giovani: nuovo polo per lavoro e università Cesena punta sui giovani: il vice-sindaco Valzania investe in formazione e lavoro per costruire il futuro della città.Luca Valzania, 23 anni, studente di filosofia e giovane vicepresidente del quartiere Borello a Cesena, incarna una nuova generazione di politici che... Musei Nazionali, scatta il nuovo piano tariffe: dopo dieci anni l’offerta si rinnova e punta sui giovaniDall'1 aprile 2026 entrerà in vigore la revisione delle tariffe di ingresso alle sedi dei Musei nazionali di Ravenna.