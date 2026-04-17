Le organizzazioni sindacali e le confederazioni artigiane hanno firmato ieri un nuovo accordo presso la sede dell’EBRART Abruzzo, che riguarda le piccole e medie imprese del settore trasporti e logistica nella regione. L’intesa stabilisce un nuovo assetto contrattuale per le aziende operanti in questo comparto. La firma segue una serie di incontri tra le parti coinvolte, con l’obiettivo di definire le modalità di applicazione e le condizioni contrattuali.

Le organizzazioni sindacali e le confederazioni artigiane hanno sancito ieri, presso la sede dell’EBRART Abruzzo, un nuovo assetto contrattuale che coinvolge le piccole e medie imprese del comparto trasporti e logistica della regione. L’intesa, frutto del confronto tra i rappresentanti di FILT CGIL, FIT CISL e Uiltrasporti con le delegazioni regionali di CNA, Confartigianato, Casartigiani e CLAAI, dà finalmente esecuzione ai principi stabiliti nell’accordo interconfederale del 9 febbraio 2024. Un tassello fondamentale per la competitività del tessuto produttivo locale. Il passaggio dalla teoria alla pratica avviene attraverso la ratifica della bilateralità e della contrattazione di secondo livello, strumenti pensati per rispondere alle necessità specifiche delle realtà economiche abruzzesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Logistica e trasporti in Abruzzo: nuovo accordo per le PMI

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