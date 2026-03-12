Il Circolo delle Imprese, nato nel 2015, è attivo nel Nord Italia e organizza circa 60 eventi all’anno. Durante l’ultima manifestazione, un rappresentante ha sottolineato la condivisione di obiettivi con Alis riguardo a logistica e industria. La partecipazione si è svolta a Milano, coinvolgendo diverse realtà del settore. La discussione si è concentrata principalmente sulle aree di interesse comune tra le organizzazioni.

Milano, 12 mar. (Adnkronos) - "Il Circolo delle Imprese è nato nel 2015. Oggi siamo presenti nel Nord Italia e organizziamo circa 60 eventi all'anno. Quando abbiamo conosciuto Alis si è subito trovata una comunanza di intenti e abbiamo deciso di avviare un percorso insieme che andasse oltre il momento fieristico, promuovendo iniziative su temi di comune interesse e favorendo il libero scambio e il networking tra gli associati". Lo ha dichiarato il presidente del Circolo delle Imprese, Alessandro Fiorentino, parlando della collaborazione con Alis, alla quinta edizione di LetExpo, la fiera dedicata a logistica, trasporti e servizi alle imprese che riunisce istituzioni, aziende e operatori del settore, in corso a Verona fino al 13 marzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - LetExpo, Fiorentino (Circolo delle Imprese): "Con Alis comunanza di intenti su logistica e industria"

Articoli correlati

Alis, da domani a Verona LetExpo 2026: la logistica si confronta su sostenibilità e innovazioneVerona si prepara ad ospitare la quinta edizione di LetExpo, l’evento internazionale di riferimento per trasporti, logistica, sostenibilità e servizi...

Alis lancia LetExpo 2026: a Verona la logistica guarda a intelligenza artificiale e sostenibilitàRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4.

Una selezione di notizie su Con Alis

LetExpo, Fiorentino (Circolo delle Imprese): Con Alis comunanza di intenti su logistica e industriaIl Circolo delle Imprese è nato nel 2015. Oggi siamo presenti nel Nord Italia e organizziamo circa 60 eventi all’anno. Quando abbiamo conosciuto Alis si è subito trovata una comunanza di intenti e ... adnkronos.com

Circolo delle Imprese, eventi per ascoltare e capire le aziendeAll'edizione 2026 del LetExpo in Fiera a Verona Gabriele Barucco, responsabile delle relazioni istituzionali, rappresenta il Circolo delle Imprese. Il nostro Circolo - spiega Barucco - organizza mani ... ansa.it