LetExpo Fiorentino Circolo delle Imprese | Con Alis comunanza di intenti su logistica e industria

Il Circolo delle Imprese, nato nel 2015, è attivo nel Nord Italia e organizza circa 60 eventi all’anno. Durante l’ultima manifestazione, un rappresentante ha sottolineato la condivisione di obiettivi con Alis riguardo a logistica e industria. La partecipazione si è svolta a Milano, coinvolgendo diverse realtà del settore. La discussione si è concentrata principalmente sulle aree di interesse comune tra le organizzazioni.

Milano, 12 mar. (Adnkronos) -  "Il Circolo delle Imprese è nato nel 2015. Oggi siamo presenti nel Nord Italia e organizziamo circa 60 eventi all'anno. Quando abbiamo conosciuto Alis si è subito trovata una comunanza di intenti e abbiamo deciso di avviare un percorso insieme che andasse oltre il momento fieristico, promuovendo iniziative su temi di comune interesse e favorendo il libero scambio e il networking tra gli associati". Lo ha dichiarato il presidente del Circolo delle Imprese, Alessandro Fiorentino, parlando della collaborazione con Alis, alla quinta edizione di LetExpo, la fiera dedicata a logistica, trasporti e servizi alle imprese che riunisce istituzioni, aziende e operatori del settore, in corso a Verona fino al 13 marzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

