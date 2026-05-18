Durante un attentato che ha coinvolto più persone, il personale del 118 ha affrontato una situazione complessa, gestendo diverse emergenze contemporaneamente. La presenza di elicotteri si è rivelata decisiva nel trasporto rapido di pazienti e nel coordinamento delle operazioni di soccorso. Il coordinatore della Centrale Operativa di Emilia-Est ha spiegato che, sebbene eventi simili possano sembrare impegnativi, non rappresentano situazioni straordinarie per il loro team.

Andrea Franceschini, coordinatore Centrale Operativa 118 Emilia-Est, quanto è stata complessa la gestione dell’attentato? "Noi gestiamo eventi complessi, come quello di Modena perché ha coinvolto più persone, ma non sono straordinari. Trattiamo episodi come questi nella nostra quotidianità. La nostra risposta è stata pronta proprio perché è giornaliera". Da dove parte l’attivazione dei soccorsi? "Dalla Centrale Operativa e dall’esterno spesso non si vede il lavoro che c’è dietro. Sono fiero dei miei operatori, che danno il via alla catena di soccorso. Tutto nasce da lì. I nostri ’ragazzi’ lavorano anche fuori, quindi hanno una visione a tutto tondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Trasfusioni e personale. Per questo gli elicotteri sono stati fondamentali"

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