Durante il fine settimana di gare a Jerez, la Ducati ha ottenuto una doppietta nelle qualifiche Sprint con Marquez e Bagnaia, ma entrambi i piloti ufficiali non sono riusciti a terminare la gara domenica. Gigi Dall’Igna ha commentato che si è trattato di una giornata difficile per i loro piloti. I test svolti nei giorni precedenti sono stati comunque considerati fondamentali per il prosieguo della stagione.

La Ducati è reduce da un fine settimana di Jerez sulle montagne russe. Prima una Sprint con la doppietta delle moto ufficiali (Marquez primo e Bagnaia secondo), ma poi la domenica sia lo spagnolo sia l’italiano non sono riusciti a concludere la gara. Il GP di Spagna, però, è stato comunque vinto da una Ducati, quella del Team Gresini di Alex Marquez ed è arrivato anche un terzo posto di Fabio Di Giannantonio con quella del Team VR46. Su tutto quello che è successo a Jerez, compresi test del lunedì, Gigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse, ha rilasciato il suo consueto report su Linkedin, analizzando tutto quello che è successo. Dall’Igna comincia così: “ Torniamo in cima al podio per la prima volta quest’anno grazie a uno straordinario Alex Marquez, primo in una classifica in cui un ottimo Di Giannantonio si è piazzato terzo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Gigi Dall’Igna: “Una domenica da dimenticare per i piloti ufficiali, ma i test sono stati fondamentali”

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