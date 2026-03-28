De Bruyne fa chiarezza sulla vicenda Lukaku | La situazione non è delle migliori per Romelu

Un giocatore ha commentato la situazione di un suo ex compagno di squadra, affermando che la condizione attuale non è favorevole per lui. Un altro calciatore, attualmente in attività, ha confermato che la vicenda non è delle migliori per il giocatore coinvolto, precisando che la situazione non è delle più semplici. Le dichiarazioni arrivano in un momento di tensione tra le parti coinvolte.

Garcia e De Bruyne fanno chiarezza sulla situazione che si è creata attorno a Lukaku. L'ex Manchester City spiega: "Questa non è la situazione migliore per lui". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati De Bruyne parla di Lukaku: “Situazione complicata”Dal ritiro del Belgio negli Stati Uniti, Kevin De Bruyne ha parlato anche del momento complicato vissuto da Romelu Lukaku. Calcio Napoli, rottura profonda con Lukaku. De Bruyne: “Situazione complicata”Il Calcio Napoli alza la voce con Lukaku dopo gli allenamenti non autorizzati ad Anversa: niente deroghe, multa e rischio esclusione dal gruppo. Contenuti e approfondimenti su De Bruyne fa chiarezza sulla vicenda... Temi più discussi: L'Udinese blinda Keinan Davis: il ds Nani fa chiarezza sui piani del club friulano; Napoli, Manna a DAZN: Conte resta, McTominay trattativa in corso per il rinnovo; CORBO: SCUDETTO? NAPOLI CHIAMATO ALL’IMPRESA. SU STADIO E MERCATO SERVE CHIAREZZA; Mercato Napoli, nessuna rivoluzione in estate. La strategia di Manna e De Laurentiis. Boban: McTominay e De Bruyne profili simili, al Napoli serve chiarezza tatticaZvonimir Boban, ex centrocampista del Milan ed ex dirigente UEFA, ha analizzato a Sky Sport le differenze tattiche tra Kevin De Bruyne e Scott McTominay, soffermandosi sul loro impiego nel 4-1-4-1 di ... tuttomercatoweb.com De Bruyne, voti alti dai quotidiani: Fa la differenza, è tornato in gran forma!Il ritorno di Kevin De Bruyne dopo quattro mesi di stop continua a fare la differenza. Anche contro il Lecce, il suo ingresso ha cambiato il volto del Napoli, come confermano i giudizi molto positivi. tuttonapoli.net De Bruyne commenta il caos intorno a Lukaku "Questa situazione non è positiva per nessuno, nemmeno per il Belgio, perché abbiamo bisogno di lui" E sugli infortuni: "Abbiamo seguito percorsi diversi: io ho fatto una riabilitazione completa in Belgio, lui - facebook.com facebook Il Napoli per la ricostruzione del teatro Sannazaro: all'asta 50 magliette di Kevin De Bruyne x.com