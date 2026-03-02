Il film cult “Stand By Me”, tratto dal romanzo di Stephen King, compie 40 anni e torna nelle sale cinematografiche di tutta l’America. La pellicola, che ha segnato un’epoca, sarà programmata in diverse sale per celebrare questa ricorrenza. La distribuzione coinvolge tutte le sale statunitensi, offrendo nuovamente la possibilità di vedere il film sul grande schermo.

Il capolavoro cult Stand By Me, tratto dal noto romanzo di Stephen King, compie 40 anni e torna al cinema, in tutte le sale americane. Il film torna a farci sognare e si presenta con un nuovo trailer. Un’opera cult horror e malinconica. Era già successo di riparlare di questo film in occasione della tragica scomparsa del suo regista, il maestro Rob Reiner, trovato morto il dicembre scorso. Ma il cinema è sceso ulteriormente in gioco per commemorarlo proponendo di ritrasmettere la pellicola sul grande schermo, in occasione stavolta del suo 40esimo anniversario. Stand By Me – Ricordo di un’estate è soprattutto il viaggio interiore di quattro teenager che, cavalcando il formicolio dello spirito d’avventura alla ricerca del cadavere di un ragazzo scomparso, finiscono scoprire loro stessi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Stand By Me’: il capolavoro cult torna al cinema

Pretty Woman, il cult dell’amore torna al cinema per San ValentinoDa Pretty Woman a Moulin Rouge!, Nexo Studios inaugura il 2026 con la rassegna Back to Cult: grandi film iconici tornano al cinema in versione...

Back to Cult | Pretty Woman torna al cinema per San ValentinoNexo Studios rilancia Back to Cult, la rassegna dedicata ai classici: si parte con il grande ritorno di Pretty Woman, la commedia romantica di Garry...

1951 - Flight to Mars - You'll Want to Turn Back...But You Can't!

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Stand.

Temi più discussi: Stand by Me, 40 anni dopo: il capolavoro di Rob Reiner che ha definito una generazione; Stand By Me, 40 anni dopo: il film cult di Rob Reiner dal racconto di Stephen King torna al cinema, ecco il trailer; Gillian Anderson tra orrore e desiderio nel trailer di Teenage Sex and Death; Stasera in TV domenica 1 marzo 2026: guida completa ai programmi, film e show in prima serata.

Stand by Me, 40 anni dopo: il capolavoro di Rob Reiner che ha definito una generazioneA quarant'anni di distanza, torna nelle sale cinematografiche Stand by Me - Ricordo di un'estate, il capolavoro di Rob Reiner. cinema.everyeye.it

Stand By Me, 40 anni dopo: il film cult di Rob Reiner dal racconto di Stephen King torna al cinema, ecco il trailerIn occasione del 40° anniversario, il capolavoro avventuroso e malinconico Stand By Me ritorna nei cinema americani per una settimana e si presenta agli spettatori con un nuovo trailer. comingsoon.it

Ieri 350 stand aperti. Gli habitué: «È un divertente spaccato di vita sociale» CONTENUTO PREMIUM - facebook.com facebook

Alle 21:10 “Stand by Me - Ricordo di un'estate” di Rob Reiner con conRiver Phoenix,Wil Wheaton,Corey Feldman | Quattro amici di Castle Rock intraprendono un viaggio a piedi lungo i binari della ferrovia nell'Oregon. Spinti dal desiderio di trovare il corpo di x.com