Tragedia a Castel del Giudice | due fratelli muoiono in un ribaltamento

Due fratelli sono deceduti in un incidente avvenuto nella zona artigianale di Castel del Giudice, quando il veicolo su cui viaggiavano si è ribaltato. I carabinieri stanno conducendo i rilievi sul luogo per verificare le cause dell’incidente e analizzare eventuali elementi tecnici legati al ribaltamento. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare la morte dei due uomini. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

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? Punti chiave Come si è verificato il ribaltamento nella zona artigianale?. Quali elementi tecnici stanno analizzando i carabinieri sul luogo?. Perché i soccorsi non sono riusciti a salvarli nonostante la rapidità?. Chi sono le persone coinvolte in questo drammatico evento locale?.? In Breve Vittime identificate come S.G. e A.G. di 41 e 45 anni. Salme trasportate presso l'obitorio del Veneziale di Isernia. Carabinieri effettuano rilievi tecnici nella zona artigianale di Castel del Giudice. Indagini in corso per accertare dinamica e fattori ambientali del sinistro. Due giovani fratelli, di 41 e 45 anni, hanno perso la vita nella tarda serata di ieri dopo il ribaltamento della loro automobile nella zona artigianale di Castel del Giudice. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Castel del Giudice: due fratelli muoiono in un ribaltamento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Triumph of Sherlock Holmes (1935) Detective mystery masterpiece - Directed by Leslie S. Hiscott Sullo stesso argomento Tragedia a Magione: due fratelli gemelli 23enni muoiono folgoratiABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente nella notte in provincia di Perugia Una drammatica tragedia si è verificata a Magione, in provincia di Perugia,... Tragedia a Roma: due 22enni muoiono nello scontro tra due moto? Punti chiave Come si sono incrociate le traiettorie delle due moto all'incrocio? Quali errori tecnici hanno causato lo scontro tra i due mezzi?...