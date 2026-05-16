Un incidente grave si è verificato questa mattina sulla strada statale Pontina, coinvolgendo un camion e un SUV. L’impatto ha provocato la morte di due persone e il ferimento di un’altra, trasportata in ospedale. Le forze dell’ordine stanno ancora accertando le cause dell’incidente e analizzando i rilievi effettuati sul luogo. I primi rilievi indicano che il tamponamento è stato particolarmente violento, ma non sono state ancora determinate le responsabilità specifiche dei conducenti.

? Domande chiave Come è stato possibile un tamponamento così violento tra i mezzi?. Quali sono le responsabilità emerse dai primi rilievi della polizia?. Perché quel tratto specifico della Pontina è considerato così pericoloso?. Cosa hanno scoperto i vigili del fuoco tra le lamiere distrutte?.? In Breve Scontro avvenuto sabato 16 maggio 2026 al chilometro 71,4 della Pontina.. Vittime identificate come conducente SUV e passeggero furgone presso ospedale Goretti.. Polizia stradale di Latina isola tratto tra via del Lido e incidente.. Indagini su velocità e distanze di sicurezza per prevenire nuovi tamponamenti.. Due persone hanno perso la vita e un autista è rimasto gravemente ferito questa mattina, sabato 16 maggio 2026, dopo un violento scontro tra un camion e un’auto al chilometro 71,4 della Pontina, nel territorio di Latina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia sulla Pontina: camion e SUV si scontrano, 2 morti e un ferito

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