Incidente su un cavalcavia della Pontina a Latina tra furgone e suv | due morti e un ferito

Un incidente grave si è verificato sul cavalcavia Picasso lungo la via Pontina a Latina, coinvolgendo un furgone e un SUV. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Due persone sono decedute sul luogo dell’incidente, mentre una terza è rimasta ferita e trasportata in ospedale. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora in fase di verifica. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

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