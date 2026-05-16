Incidente su un cavalcavia della Pontina a Latina tra furgone e suv | due morti e un ferito

Da fanpage.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente grave si è verificato sul cavalcavia Picasso lungo la via Pontina a Latina, coinvolgendo un furgone e un SUV. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Due persone sono decedute sul luogo dell’incidente, mentre una terza è rimasta ferita e trasportata in ospedale. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora in fase di verifica. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

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Un grave incidente sul cavalcavia Picasso in via Pontina a Latina ha resistrato due morti e un ferito. Coinvolti nello scontro un furgone e un suv. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Incidente sulla Pontina, scontro tra furgone e suv sul cavalcavia fuori Latina: 2 morti e un ferito

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