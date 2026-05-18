Tragedia sul Gran Sasso il Soccorso Alpino | Non sempre esiste un colpevole Montagna imprevedibile

Il gip del Tribunale di Teramo ha deciso di archiviare definitivamente l’inchiesta sulla tragedia avvenuta sul Gran Sasso a dicembre 2024, in cui persero la vita due escursionisti. Il Soccorso Alpino ha dichiarato che in situazioni come questa la presenza di un colpevole non è sempre certa, sottolineando come la montagna possa essere imprevedibile e difficile da prevedere. La vicenda riguarda quindi un incidente che ha coinvolto due persone durante un’escursione in una zona montuosa.

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Il gip del Tribunale di Teramo ha disposto l’archiviazione definitiva dell’inchiesta sulla tragedia del Gran Sasso, nella quale nel dicembre 2024 persero la vita gli escursionisti Luca Perazzini e Cristian Gualdi. Una decisione accolta dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico come. 🔗 Leggi su Riminitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Disperso sul Gran Sasso - Le ricerche proseguono Sullo stesso argomento Alpinisti morti sul Gran Sasso: "Nessun colpevole per la tragedia"Archiviata l’inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Luca Perazzini e Cristian Gualdi, i due alpinisti di Santarcangelo precipitati il 22... Alpinista scivola sul Gran Sasso: salvato dal soccorso alpino con l'elicotteroIl soccorso alpino e speleologico abruzzese è intervento il 18 aprile sul Gran Sasso, vicino via delle Creste, per soccorrere un alpinista di 34 anni... Tragedia sul Gran Sasso, disposta l’archiviazione dal tribunale di Teramo. La nota del CNSASIl Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e il relativo Servizio Regionale Abruzzo prendono atto della decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo ... rete8.it Gran Sasso, archiviata l’inchiesta sulla tragedia del 2024: la nota del Soccorso AlpinoIl CNSAS prende atto della decisione di archiviazione dell’inchiesta relativa alla tragedia avvenuta sul Gran Sasso nel dicembre 2024 ... laquilablog.it