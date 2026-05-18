Tragedia sul Gran Sasso il Soccorso Alpino | Non sempre esiste un colpevole Montagna imprevedibile

Da riminitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gip del Tribunale di Teramo ha deciso di archiviare definitivamente l’inchiesta sulla tragedia avvenuta sul Gran Sasso a dicembre 2024, in cui persero la vita due escursionisti. Il Soccorso Alpino ha dichiarato che in situazioni come questa la presenza di un colpevole non è sempre certa, sottolineando come la montagna possa essere imprevedibile e difficile da prevedere. La vicenda riguarda quindi un incidente che ha coinvolto due persone durante un’escursione in una zona montuosa.

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Il gip del Tribunale di Teramo ha disposto l’archiviazione definitiva dell’inchiesta sulla tragedia del Gran Sasso, nella quale nel dicembre 2024 persero la vita gli escursionisti Luca Perazzini e Cristian Gualdi. Una decisione accolta dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico come. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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