Tragedia sul Gran Sasso il Soccorso Alpino dopo l’archiviazione | Non sempre esiste un colpevole

Il Corpo nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico ha annunciato che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo ha deciso di archiviare definitivamente l’inchiesta sulla tragedia avvenuta sul Gran Sasso nel dicembre 2024, durante la quale ha perso la vita un uomo. La decisione arriva dopo le verifiche condotte dagli inquirenti, che hanno concluso le indagini senza individuare un colpevole specifico. La vicenda si è conclusa con questa pronuncia giudiziaria, senza ulteriori sviluppi sul fronte delle responsabilità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui