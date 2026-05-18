Tragedia sul Gran Sasso il Soccorso Alpino dopo l’archiviazione | Non sempre esiste un colpevole
Il Corpo nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico ha annunciato che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo ha deciso di archiviare definitivamente l’inchiesta sulla tragedia avvenuta sul Gran Sasso nel dicembre 2024, durante la quale ha perso la vita un uomo. La decisione arriva dopo le verifiche condotte dagli inquirenti, che hanno concluso le indagini senza individuare un colpevole specifico. La vicenda si è conclusa con questa pronuncia giudiziaria, senza ulteriori sviluppi sul fronte delle responsabilità.
Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico prende atto della decisione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo che ha disposto l’archiviazione definitiva dell’inchiesta sulla tragedia avvenuta sul Gran Sasso nel dicembre 2024, nella quale persero la vita Luca. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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