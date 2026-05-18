Una donna è deceduta in un incendio scoppiato in un edificio di Trieste, dove sono state evacuate decine di persone. Le fiamme si sono propagate in modo rapido, invadendo le scale e rendendo difficile l’accesso e l’uscita dei residenti. Le indagini dei periti si stanno concentrando sulla dinamica dell’incendio al quarto piano e sulle modalità con cui le fiamme si sono estese, ma i dettagli precisi sulla causa sono ancora in fase di accertamento.

? Punti chiave Come sono riuscite le fiamme a invadere così rapidamente le scale?. Cosa hanno scoperto i periti sulla dinamica del quarto piano?. Chi sono le sette persone assistite per l'inalazione di fumo?. Perché le indagini si concentrano ora sulle cause tecniche dell'incendio?.? In Breve Sette persone assistite per inalazione di fumo senza necessità di ospedalizzazione.. Decine di famiglie evacuate dall'edificio tra viale D'Annunzio e piazza Foraggi.. Traffico bloccato e strade transennate per rilievi tecnici e operazioni soccorsi.. Indagini in corso per ricostruire dinamica e origine del rogo al quarto piano.. Una donna ha perso la vita questa mattina in un incendio scoppiato al quarto piano di un edificio situato tra viale D’Annunzio e piazza Foraggi a Trieste. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Trieste: donna morta nel rogo, evacuati decine di residenti

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