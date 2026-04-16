Catania rogo nel quartiere Picanello | evacuati i residenti

Nel pomeriggio di giovedì 16 aprile, un incendio ha interessato un deposito al piano terra di una palazzina nel quartiere Picanello, a Catania. Le fiamme sono divampate in via Giovanni Prati, portando all'evacuazione dei residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Al momento non sono state riportate vittime o feriti.

Un violento incendio è divampato nel primo pomeriggio di questo giovedì 16 aprile, colpendo un deposito situato al piano terra di una palazzina in via Giovanni Prati, nel cuore del quartiere Picanello a Catania. Le operazioni di soccorso sono state avviate dalle squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale intorno alle ore 15:00, con l’obiettivo di domare le fiamme che hanno completamente distrutto il magazzino privato contenente materiali di diversa natura. L’intervento dei soccorsi e l’impatto sulla sicurezza locale. La gestione dell’emergenza ha richiesto la mobilitazione di diverse unità dei vigili del fuoco, supportate sul posto da un’autobotte inviata dal Comune di Catania per garantire un rifornimento idrico costante.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catania, rogo nel quartiere Picanello: evacuati i residenti Notizie correlate Catania, spaccio nel quartiere Picanello, due arresti dopo un controllo dei carabinieriABBONATI A DAYITALIANEWS Lo scambio sospetto notato durante un servizio di pattugliamento I carabinieri hanno fermato due presunti spacciatori nel... Legnano affronta l’emergenza post-rogo: attivato il Centro operativo per assistere i 51 residenti evacuatiLegnano, 9 aprile 2026 – Passa dall’attivazione formale del Coc, il Centro operativo comunale, la gestione dell’emergenza collegata al doppio... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Lidia Caronda, l'infermiera 56enne morta carbonizzata in A4. I colleghi in lacrime: Con il suo sorriso dava gioia a tutto il reparto; Belpasso, bruciava rifiuti tossici nel villaggio delle Ginestre: 50enne denunciato. Paura a Picanello: a fuoco un garage, evacuata una palazzina di quattro pianiNel pomeriggio le squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania sono intervenute per un rogo divampato in un edificio di quattro piani in via Giovanni Prati 35, nel quartiere Picanel ... lasicilia.it Catania, in fiamme un edificio di quattro piani: persone evacuateUn incendio è divampato nel pomeriggio di oggi all'interno di un edificio a Catania. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. meridionews.it Catania in campo oggi pomeriggio agli ordini di mister Toscano, la preparazione al confronto con il Potenza proseguirà con due sedute mattutine consecutive. #CataniaFC - facebook.com facebook Oltre 1800 ragazzi oggi a #Catania con il #VolleyS3 ! La news completa e le immagini più belle al link: t.ly/NVZ02 x.com