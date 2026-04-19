Beinasco rogo nel polo logistico | evacuati i residenti per il fumo

Nella mattinata di domenica 19 aprile 2026, si è sviluppato un incendio in un polo logistico situato nell’area industriale di Beinasco. Il rogo ha interessato la struttura di una società di servizi di consegna, causando l’evacuazione dei residenti nelle vicinanze a causa del fumo generato dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Un violento incendio ha colpito la struttura della Speed Service nella mattinata di questa domenica 19 aprile 2026, scatenando l’allarme nell’area industriale di Beinasco. Il rogo, che ha interessato il capannone dell’azienda di trasporti merci in via Frejus, ha generato una colonna di fumo nerastro estremamente densa, visibile da distanze molto ampie. Le operazioni di soccorso sono massicce e coinvolgono sette squadre dei vigili del fuoco, le quali operano con il supporto fondamentale dell’elicottero Drago del reparto volo provinciale. Sul posto sono presenti anche i carabinieri della stazione locale, personale della protezione civile cittadina e unità del 118 Azienda Zero per l’assistenza sanitaria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Beinasco, rogo nel polo logistico: evacuati i residenti per il fumo Notizie correlate Catania, rogo nel quartiere Picanello: evacuati i residentiUn violento incendio è divampato nel primo pomeriggio di questo giovedì 16 aprile, colpendo un deposito situato al piano terra di una palazzina in... Il fumo, le sirene, poi il panico. Tragico rogo nel condominio, parlano i residentiPontedera, 13 marzo 2026 – La sala riunioni dell’Unione Valdera è stata trasformata in luogo di accoglienza. Contenuti utili per approfondire Incendio in un edificio industriale, colonne di fumo imponentiSul posto ci sono sette squadre vigili del fuoco di Torino. Evacuazione in corso a scopo precauzionale di alcue case vicine ... rainews.it Torino, enorme rogo scoppia a Beinasco: scatta l'evacuazione delle case vicineLe fiamme sono divampate in un edificio industriale: la colonna di fumo è visibile da chilometri. I primi aggiornamenti ... notizie.it