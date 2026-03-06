Tragedia a Collegno | ragazzo caduto dalla finestra di un palazzo morto sul colpo

Nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 5 marzo 2026, un ragazzo di 29 anni è caduto dalla finestra al nono piano di un edificio in via Sauro a Collegno. La caduta è stata fatale, e il giovane è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Tragedia nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 5 marzo 2026, in via Sauro a Collegno. Un ragazzo italiano di 29 anni è caduto dalla finestra al nono piano di un palazzo, in cui risiedeva, morendo sul colpo. I sanitari del 118 Azienda Zero non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri della stazione cittadina, che hanno appurato che si è trattato di un gesto volontario. Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). 🔗 Leggi su Torinotoday.it

