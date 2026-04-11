E' deceduto all'ospedale Maggiore di Bologna il bambino di circa un anno e mezzo che giovedì sera era caduto da una finestra al secondo piano di un edificio in via Ada Negri, nella zona Pilastro. Il piccolo era stato trasportato in ospedale in condizioni critiche e le sue condizioni non si sono più stabilizzate. La vicenda è al centro delle indagini delle forze dell'ordine.

È morto, all’ospedale Maggiore di Bologna dove era ricoverato da giovedì sera, il bambino di circa un anno e mezzo precipitato da una finestra al secondo piano di un palazzo di via Ada Negri, a Bologna, zona Pilastro. Secondo le indagini si sarebbe trattato di un incidente: il bambino, che era in casa con la sorella di 11 anni e con altri parenti adulti, a cui era stato affidato dai genitori, probabilmente stava giocando vicino alla finestra e dopo essersi arrampicato è caduto sul retro del palazzo, accanto ai garage.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - È morto il bambino di un anno e mezzo caduto da una finestra a Bologna

Morto il bimbo di un anno e mezzo caduto dalla finestra del secondo piano a BolognaBologna, 11 aprile 2026 - Non ce l'ha fatta il piccolo precipitato dalla finestra del secondo piano di un palazzo in via Ada Negri, al Pilastro.

Bologna, morto il bambino di un anno e mezzo caduto dal balcone: era in casa con i parenti e la sorellinaÈ morto il bambino di un anno e mezzo che giovedì sera era caduto dal balcone di un palazzo di via Ada Negri, a Bologna, in zona Pilastro.

Bologna, morto bimbo caduto da una finestra: era in casa con la sorellina e dei parenti