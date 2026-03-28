Tragedia in centro donna di 76 anni trovata morta in strada | si indaga

Da trentotoday.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 27 marzo, nel centro storico di Trento, è stata trovata morta una donna di 76 anni sui passi pedonali. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

Il ritrovamento è avvenuto venerdì sera a Trento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorsi sanitari che hanno eseguito tutte le manovre necessarie a salvarle la vita. Purtroppo ogni sforzo è stato vano. Presenti anche le forze dell’ordine per svolgere tutti i rilievi del caso Venerdì 27 marzo, nel centro storico di Trento, una donna di 76 anni è stata trovata morta sulle strisce pedonali. La tragedia si è consumata all’incrocio di piazza General Cantore, nelle vicinanze di corso Buonarroti e via Fratelli Fontana. Ancora non si conoscono i dettagli delle dinamiche dei fatti, né l’identità della signora. Ora gli inquirenti stanno indagando per ricostruire quanto accaduto e capire se si sia trattato di un incidente o di morte naturale. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

tragedia in centro donna di 76 anni trovata morta in strada si indaga
© Trentotoday.it - Tragedia in centro, donna di 76 anni trovata morta in strada: si indaga

Articoli correlati

Tragedia a Mercato San Severino: trovata morta una donna di 40 anniTragedia nella serata di ieri a Sant’Angelo, frazione di Mercato San Severino, dove una donna di circa 40 anni è stata ritrovata senza vita...

Leggi anche: Donna trovata morta in casa nel Torinese, intossicata da esalazioni di monossido: si indaga

Altri aggiornamenti su Tragedia in centro donna di 76 anni...

Temi più discussi: ? Tragedia in centro, donna di 76 anni trovata morta in strada: si indaga; Dalla tragedia alla rinascita: la testimonianza di Giovanna, orfana di femminicidio; Donna trovata morta in casa, lunedì i funerali; Dramma al laghetto sportivo: scivola per recuperare un secchio e muore sotto gli occhi dei figli.

tragedia in centro donnaTragedia in città, una donna trovata morta sulle strisce pedonali. Indagano le forze dell'ordineTRENTO. Tragedia all'incrocio di piazza General Cantore, la donna è purtroppo morta. Vani i tentativi dei sanitari, per la 76enne non c'è stato nulla da fare. L'allerta è scattata poco dopo le 18 di o ... ildolomiti.it

tragedia in centro donnaTragedia in FVG: era stata investita sulle strisce, muore 50 giorni dopoTRIESTE - Si è conclusa in tragedia la vicenda della donna investita lo scorso 12 febbraio in viale Miramare. Dopo oltre 50 giorni trascorsi in terapia intensiva, la 50enne è morta all’ospedale di Cat ... nordest24.it

Trova facilmente notizie e video collegati.