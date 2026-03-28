Venerdì 27 marzo, nel centro storico di Trento, è stata trovata morta una donna di 76 anni sui passi pedonali. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

Il ritrovamento è avvenuto venerdì sera a Trento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorsi sanitari che hanno eseguito tutte le manovre necessarie a salvarle la vita. Purtroppo ogni sforzo è stato vano. Presenti anche le forze dell’ordine per svolgere tutti i rilievi del caso Venerdì 27 marzo, nel centro storico di Trento, una donna di 76 anni è stata trovata morta sulle strisce pedonali. La tragedia si è consumata all’incrocio di piazza General Cantore, nelle vicinanze di corso Buonarroti e via Fratelli Fontana. Ancora non si conoscono i dettagli delle dinamiche dei fatti, né l’identità della signora. Ora gli inquirenti stanno indagando per ricostruire quanto accaduto e capire se si sia trattato di un incidente o di morte naturale. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Tragedia in centro, donna di 76 anni trovata morta in strada: si indaga

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