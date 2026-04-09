Tragedia a bordo del bus a Torino Gerbido | donna trovata agonizzante dall' autista morta poco dopo

Nel tardo pomeriggio di ieri, un bus della linea 74 Gtt si è fermato al capolinea di via Gorini a Torino, dove un’autista ha trovato una donna di 41 anni in condizioni critiche. Nonostante i soccorsi tempestivi dei sanitari del 118 Azienda Zero, la donna è deceduta poco dopo. Le autorità stanno ora indagando sulle cause di questa tragedia.

Un'italiana di 41 anni è stata trovata agonizzante a bordo di un bus della linea 74 Gtt al capolinea di via Gorini a Torino nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 8 aprile 2026, ed è morta poco dopo, nonostante il tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 118 Azienda Zero. A dare. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Caduta dal ponte, donna trovata agonizzante nel fiume Stura a Lanzo Torinese muore poco dopoUn'italiana di 51 anni, residente a Ciriè, è stata trovata agonizzante nel letto del fiume Stura a Lanzo Torinese, nella zona del Ponte del diavolo,... Tragedia a Civitavecchia: incendio in un appartamento, trovata morta una donnaCivitavecchia, 10 marzo 2026 – Un grave incendio in appartamento ha impegnato nel pomeriggio i vigili del fuoco di Civitavecchia.