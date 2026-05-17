Nella giornata di domenica, un incidente agricolo si è verificato nelle campagne di Poviglio, in provincia di Reggio Emilia. Un trattore si è rovesciato in un podere situato nella zona di San Sisto, vicino al confine con il territorio di Brescello. Un uomo di 81 anni, che si trovava sul mezzo, è stato coinvolto nell’incidente e, nonostante i tentativi di soccorso, è deceduto sul posto. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Poviglio (Reggio Emilia), 17 maggio 2026 – Infortunio agricolo con esito mortale, nella domenica pomeriggio, nelle campagne di Poviglio, in un podere in località San Sisto, quasi al confine con il territorio del Comune di Brescello. Verso le 17,30 è scattato l’allarme, quando ci si è accorti del trattore ribaltato in via Viazza San Sisto, a ridosso di un canale con all’interno dell’acqua, in cui si trovava un pensionato di 81 anni, titolare del terreno in cui stava eseguendo alcuni lavoretti. Secondo quanto si è potuto apprendere, sarebbe stato il figlio dell’anziano a dare l’allarme, attraverso i titolari di una adiacente azienda agricola, facendo intervenire i soccorsi con ambulanza, autoinfermieristica ed elisoccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trattore si ribalta a Poviglio, nulla da fare per un 81enne

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