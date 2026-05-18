Tragedia a Pollena Trocchia due donne morte in un cantiere edile in viale Italia

Nella notte a Pollena Trocchia, due donne sono state trovate prive di vita all’interno di un cantiere edile situato in viale Italia. Le autorità sono intervenute sul posto per i rilievi e le indagini, mentre i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvare le vittime. La zona è stata posta sotto sequestro, e si stanno attendendo ulteriori sviluppi per chiarire le cause della tragedia. Nessun dettaglio sulle identità delle donne è ancora stato reso noto.

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