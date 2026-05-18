Pollena Trocchia | due donne morte precipitate in un cantiere edile | in corso l' identificazione

Da ilmattino.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due donne sono decedute dopo essere precipitate all’interno di un cantiere edile situato in viale Italia. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco e i militari della tenenza di Cercola, che stanno attualmente lavorando per identificare le vittime. La polizia ha delimitato l’area e avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. Non sono stati ancora forniti dettagli sulle circostanze che hanno portato alla tragedia.

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I Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e i militari della tenenza di Cercola sono intervenuti in viale Italia in un cantiere edile per la segnalazione di due donne senza vita. I corpi delle donne – ancora in corso di identificazione – erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione e sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore. Casoria, Adriano muore a 16 anni per una crisi allergica: aveva mangiato un gelato Sul posto anche la sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo del gruppo cc di Torre Annunziata. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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