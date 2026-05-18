Pollena Trocchia | due donne morte precipitate in un cantiere edile | in corso l' identificazione

Due donne sono decedute dopo essere precipitate all’interno di un cantiere edile situato in viale Italia. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco e i militari della tenenza di Cercola, che stanno attualmente lavorando per identificare le vittime. La polizia ha delimitato l’area e avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. Non sono stati ancora forniti dettagli sulle circostanze che hanno portato alla tragedia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui