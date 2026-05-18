Pollena Trocchia | due donne morte precipitate in un cantiere edile | in corso l' identificazione
Due donne sono decedute dopo essere precipitate all’interno di un cantiere edile situato in viale Italia. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco e i militari della tenenza di Cercola, che stanno attualmente lavorando per identificare le vittime. La polizia ha delimitato l’area e avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. Non sono stati ancora forniti dettagli sulle circostanze che hanno portato alla tragedia.
I Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e i militari della tenenza di Cercola sono intervenuti in viale Italia in un cantiere edile per la segnalazione di due donne senza vita. I corpi delle donne – ancora in corso di identificazione – erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione e sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore. Casoria, Adriano muore a 16 anni per una crisi allergica: aveva mangiato un gelato Sul posto anche la sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo del gruppo cc di Torre Annunziata. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Sullo stesso argomento
Pollena Trocchia: c’è la curva ma vanno dritto. Schianto per due ladri con il volante bloccato. Arrestati dai CarabinieriPollena Trocchia – Tentano di rubare una Fiat 500X, bloccati dall’antifurto meccanico: arrestati due giovani di Ponticelli Pollena Trocchia, via...
Pollena Trocchia, cocaina e 3.500 euro nascosti in camera: arrestato 34enneBlitz antidroga dei Carabinieri: trovate dosi di cocaina, materiale per il confezionamento e contanti L’operazione antidroga dei Carabinieri I...
Le alleanze tra il clan Sarno e i gruppi camorristici attivi a Pollena Trocchia e Sant’Anastasia sono state una parte integrante della geografia criminale della zona vesuviana. - Facebook facebook
Pollena Trocchia: due donne morte precipitate in un cantiere edile: in corso l'identificazioneI Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e i militari della tenenza di Cercola sono intervenuti in viale Italia in un cantiere edile per la segnalazione di ... ilmattino.it