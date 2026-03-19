Pollena Trocchia | c’è la curva ma vanno dritto Schianto per due ladri con il volante bloccato Arrestati dai Carabinieri

A Pollena Trocchia, due giovani di Ponticelli sono stati arrestati dai Carabinieri dopo aver tentato di rubare una Fiat 500X. I ladri sono stati fermati durante l’azione, quando il loro tentativo di fuga si è concluso con uno schianto. La macchina aveva il volante bloccato dall’antifurto meccanico, che ha impedito loro di portarla via.

Pollena Trocchia – Tentano di rubare una Fiat 500X, bloccati dall’antifurto meccanico: arrestati due giovani di Ponticelli. Pollena Trocchia, via Guindazzi. E’ pomeriggio e i carabinieri della tenenza di Cercola pattugliano la zona. In lontananza due uomini vicini ad una fiat 500x. Uno ha una centralina in mano mentre l’altro prova ad aprire la portiera. Tira la maniglia impazientemente. La centralina assolve il suo compito: lo sportello si apre. Salgono. Arrivano i carabinieri e i due tentano di fuggire. Partono pronti per l’inseguimento e la prima curva. C’è un piccolo particolare che non avevano considerato. Il volante è bloccato, l’auto può andare solo dritto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Pollena Trocchia: c’è la curva ma vanno dritto. Schianto per due ladri con il volante bloccato. Arrestati dai Carabinieri Articoli correlati Torre Del Greco, Ercolano, Cercola e Pollena Trocchia: controlli anti movida dei Carabinieri. Chiusa una discotecaCapaccio Paestum, Paestum Energia Futura Srl: “In Via Gaiarda un impianto a biometano per trasformare i reflui bufalini” Sant’Andrea di Conza:... Faenza, 16enne accoltella 19enne sul bus, i carabinieri vanno a prenderlo a casa ma vengono assaliti dai genitori: arrestatiUn’aggressione avvenuta davanti a decine di studenti, su un autobus di linea diretto a scuola, ha scosso la provincia di Ravenna. Tutto quello che riguarda Pollena Trocchia Temi più discussi: Senologia, l’Asl Napoli 3 Sud tra le realtà più performanti della Campania; Boscotrecase, cura del cancro al seno: Asl 3 polo di eccellenza; Gratteri incontra gli studenti a Sant'Anastasia: Parliamo di legalità, non del referendum; Pollena Trocchia, chiusura della campagna per il Sì alla riforma della giustizia: venerdì convegno e AperiSì. Pollena Trocchia, c’è la curva ma vanno dritto: schianto per due ladri con il volante bloccatoA Pollena Trocchia, in via Guindazzi, una pattuglia dei carabinieri si è accorta di due uomini che tentavano di rubare una Fiat 500x. Uno ... msn.com Due fermati a Pollena dopo furto: non sapevano che il volante era bloccato e si sono schiantatiPollena Trocchia. C’è la curva ma vanno dritto. Schianto per due ladri con il volante bloccato. Arrestati dai Carabinieri Pollena Trocchia, via Guindazzi. E’ pomeriggio e i carabinieri della tenenza d ... ilmediano.com SÌ ALLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA, LUNEDÌ CONVEGNO A POLLENA TROCCHIA. APPUNTAMENTO NELL'AULA CONSILIARE FALCONE-BORSELLINO ALLE 19:30. Spiegare le motivazioni per cui votare sì al referendum costituzionale del 22 e 23 marz - facebook.com facebook