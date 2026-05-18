Un undicenne ha perso la vita dopo aver accusato un malore in classe a Diamante. Secondo quanto riferito, il ragazzo si è sentito male mentre si trovava sui banchi e, durante il trasporto in ambulanza, il malore si è ripresentato. Le autorità sanitarie stanno verificando le condizioni di salute pregresse del giovane, che includevano alcune patologie cardiache. La scuola e le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia.

? Punti chiave Come si è ripresentato il malore durante il tragitto in ambulanza?. Quali patologie cardiache pregresse seguiva il giovane studente?. Perché i medici non avevano imposto limitazioni alla sua vita quotidiana?. Cosa è successo esattamente tra i banchi di scuola prima del crollo?.? In Breve Ragazzo già operato per pregresse patologie cardiache e seguito da controlli medici.. Padre del giovane deceduto era scomparso un anno fa.. Necessità di protocolli rapidi per gestire emergenze mediche in contesti scolastici.. Un undicenne di Diamante muore dopo un arresto cardiaco avvenuto ieri mattina tra i banchi di una scuola media in provincia di Cosenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Diamante: muore l’undicenne colpito da malore in classe

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