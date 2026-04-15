Colta da malore in classe insegnante muore durante la lezione

A Palermo, un'insegnante di 59 anni è deceduta improvvisamente durante una lezione in una scuola della città. La donna si trovava in classe con gli studenti quando ha avuto un malore che non le ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non sono riusciti a salvarla. La notizia è stata diffusa dalle autorità locali.

(Adnkronos) – Dramma a Palermo dove un'insegnante di 59 anni, Giovanna Somma, è morta a scuola, colta da un improvviso malore mentre era in classe con i suoi studenti. La tragedia è avvenuta nel liceo classico Vittorio Emanuele II. La professoressa di italiano e latino si sarebbe sentita male mentre stava facendo lezione e ogni tentativo di rianimarla è stato vano. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri. —[email protected] (Web Info) A Rieti la terza tappa della Giornata regionale delle dipendenze, percorso di ascolto con le istituzioni e le associazioni A Rieti la terza tappa della Giornata regionale delle dipendenze, percorso di ascolto con le istituzioni e le associazioni GARDENA rinnova la partnership con UNICEF: obiettivo acqua sicura per 355.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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