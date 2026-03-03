Colpito da un malore improvviso uomo muore in mezzo alla piazza

Un uomo è morto improvvisamente mentre passeggiava nel centro storico, colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. L'episodio è avvenuto davanti agli occhi di alcuni passanti che si trovavano nella piazza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. La scena si è svolta in pieno giorno sotto lo sguardo di chi transitava nella zona.

Un improvviso malore lo ha colto mentre passeggiava nel cuore del centro storico, sotto gli occhi di alcuni passanti. È morto così, nel primo pomeriggio di martedì 3 marzo, un uomo di 77 anni, stroncato da un arresto cardiaco in piazza Martiri della Libertà a Lonato del Garda, proprio di fronte al municipio. Erano circa le 14.30 quando l’anziano, residente in via Repubblica – alle spalle della basilica di San Giovanni Battista – si è sentito male. Dopo pranzo era solito concedersi una camminata tra le vie del paese, un’abitudine quotidiana che martedì si è trasformata in tragedia. L’uomo si è improvvisamente accasciato a terra nei pressi della colonna di San Marco, a pochi metri da due bar: un punto solitamente frequentato a quell’ora. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Malore improvviso, si accascia a terra in mezzo alla piazza: rianimato da polizia e carabinieriÈ bastato un attimo perché l’attenzione di chi stava attraversando piazza Garibaldi a Brescia si concentrasse tutta su un uomo riverso a terra.

Grifone Soccer in lutto: muore a 11 anni il piccolo Cristian, colpito da un malore improvvisoA manifestare cordoglio per l'improvvisa scomparsa del giovane classe 2014 la stessa società calcistica con due post sulle pagine social del Grifone...

Approfondimenti e contenuti su Colpito da

Temi più discussi: Giovane docente colpito da un malore durante una lezione a scuola; Colpito da un malore fatale mentre lavora; Morto Daniele Pairotto: il 24enne colpito da un malore mentre stava giocando a calcio; Tram deragliato: come funziona il tasto uomo morto da premere ogni 2,5 secondi. Il giallo del sistema di sicurezza.

Colpito da un malore improvviso, uomo muore in mezzo alla piazzaUn improvviso malore lo ha colto mentre passeggiava nel cuore del centro storico, sotto gli occhi di alcuni passanti. È morto così, nel primo pomeriggio di martedì 3 marzo, un uomo di 77 anni, ... bresciatoday.it

Morto Daniele Pairotto: il 24enne colpito da un malore mentre stava giocando a calcioDaniele Pairotto è morto a 24 anni, colpito da un malore mentre stava giocando a pallone. La tragedia è avvenuta domenica in un campo di calcio a Crova, in provincia di Vercelli: il giovane si è accas ... ilfattoquotidiano.it

MEDIO ORIENTE | Macron: "La portaerei francese Charles De Gaulle in rotta per il Mediterraneo". A fuoco il consolato Usa a Dubai, colpito da un sospetto drone iraniano. Media: "Gli Emirati valutano attacchi a siti missilistici iraniani" #ANSA - facebook.com facebook

Consolato #Usa in fiamme a #Dubai,colpito da drone iraniano x.com