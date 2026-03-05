Traffico Roma del 05-03-2026 ore 18 | 30

Alle ore 18:30 del 5 marzo 2026, il traffico a Roma si presenta ancora intenso sul Raccordo Anulare, soprattutto nella carreggiata interna. La situazione riguarda diverse zone della città e si registra una congestione che coinvolge vari tratti dell'arteria principale. La circolazione risulta rallentata, creando disagi ai mezzi in transito nella zona.

Luceverde Roma trovati ancora sostenuto il traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallentamenti e code dalla Nomentana alla 24 in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma vicino alla diramazione Roma sud ci sono ancora disagi sulla Salaria Dov'è il traffico intenso si somma una riduzione della sede stradale all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe sta provocando incolonnamenti verso il centro a partire da Fidene sia per traffico sia per un incidente da poco risolto Ci sono le code su via del Foro Italico tra Corso di Francia via Salaria verso San Giovanni in direzione opposta per urgenti lavori si transita... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Traffico Roma del 05-03-2026 ore 07:30

Traffico Roma del 05-03-2026 ore 08:30

