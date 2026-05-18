A Tradate l’IMU si gestisce ormai interamente online, con il calcolo effettuato tramite strumenti digitali e i nuovi modelli F24 disponibili in rete. I contribuenti non riceveranno più comunicazioni cartacee, ma potranno consultare e aggiornare i dati attraverso il portale dedicato. Chi necessita di supporto può richiedere assistenza presso gli uffici comunali o rivolgersi ai servizi di consulenza fisica, per evitare errori durante le operazioni online.

? Punti chiave Come si calcola l'IMU senza ricevere più la comunicazione cartacea?. Chi può richiedere l'assistenza fisica per evitare errori nel portale?. Quali sono le scadenze e le soglie minime per non pagare?. Come funzionano le riduzioni per chi affitta o concede il comodato?.? In Breve Aliquote seconde case fissate al 10,6 per mille dalla delibera 352025.. Detrazione di 200 euro per immobili di lusso categorie A1, A8 e A9.. Riduzioni base imponibile del 50% per comodato gratuito e 25% per canone concordato.. Contatti via email all'Ufficio Tributi entro il 26 maggio per conteggi pre-scadenza.. A Tradate il Comune introduce nuovi strumenti digitali per il calcolo dell’IMU in vista della scadenza del 16 giugno 2026, eliminando l’invio delle classiche comunicazioni cartacee ai contribuenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tradate, l’IMU passa al digitale: online il calcolo e i nuovi F24

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