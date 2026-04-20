Non si può spiegare il Pi greco in prima elementare A scuola meno calcolo-calcolo-calcolo così perdiamo fi vista il senso INTERVISTA a Daniele Gouthier

In un'intervista, un insegnante e scrittore ha espresso la sua opinione sulla difficoltà di spiegare il Pi greco ai bambini in prima elementare, sostenendo che si dovrebbe ridurre il focus sui calcoli e invece concentrarsi sul senso delle cose. Ha anche commentato la situazione dell'insegnamento, affermando che c'è un'incertezza sulle modalità di formazione degli insegnanti e che sembrano essere fatti esperimenti senza un piano chiaro.

“ C’è una estrema incertezza su come diventare insegnanti. La mia sensazione è che della scuola non interessi nulla a nessuno e che si fanno esperimenti a caso. Tanti entrano in ruolo per sfinimento, il 30 per cento degli insegnanti entra il ruolo a sessant’anni ”. Parla dell’ultimo libro, Daniele Gouthier, in un’affollata presentazione del suo volume “ La matematica che conta”, edito da Feltrinelli, presso l’omonima libreria di Modena. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate "Il vero rischio è l’errore di calcolo": cosa può succedere tra Iran e Usa“Il rischio è che Teheran e Washington fraintendano le motivazioni reciproche delle loro azioni e decisioni: l'Iran potrebbe interpretare la volontà... Processo ai voti in una scuola tutta calcolo e registro elettronicoUna burocrazia insostenibile e la necessità di una riforma: una sola valutazione pubblica, a fine anno scolastico, divisa in quattro fasce.