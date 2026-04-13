Napoli De Laurentiis prepara la rivoluzione | succederà dalla prossima stagione

Il presidente del Napoli sta pianificando un cambiamento importante per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, si sta valutando una revisione della composizione della rosa con contratti più contenuti e minori investimenti complessivi. La strategia mira a riorganizzare la squadra in modo diverso rispetto al passato, con un'attenzione particolare ai costi e alle risorse disponibili.

De Laurentiis sta valutando una riprogrammazione strutturale del Napoli con ingaggi ridotti e investimenti meno dispendiosi, secondo quanto rivela il ‘Corriere della Sera’. La riflessione arriva dopo il pareggio di Parma e precede l’incontro di fine maggio tra il presidente e Antonio Conte. De Laurentiis: la strategia economica cambia direzione. Il pareggio al Tardini ha accelerato il momento della programmazione futura. Non è solo una questione di risultati sportivi, ma di sostenibilità complessiva del progetto. Come rivela il ‘Corriere della Sera’, il presidente potrebbe cedere su una revisione al ribasso dei costi, abbandonando la politica degli investimenti massicci perseguita negli ultimi mesi.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, De Laurentiis prepara la rivoluzione: succederà dalla prossima stagione Leggi anche: Conte Napoli, atto terzo: si delinea il futuro dell’allenatore. Piano d’azione nell’incontro con De Laurentiis e Manna: in che modo prenderà forma la squadra della prossima stagione Mercato Inter, per la prossima stagione c’è questo nome in cima alla lista nerazzurra: Chivu prepara la rivoluzione. Ecco tutti i dettaglidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, i nerazzurri puntano sul nome di un Top della Serie A per il proprio centrocampo: ecco tutti i dettagli...