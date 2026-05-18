I l Festival di Cannes può essere l’occasione perfetta per una lezione di stile, oppure per uno scivolone difficile da dimenticare. In questi giorni il tappeto rosso della Croisette ha ospitato look memorabili, da Demi Moore a Isabelle Huppert fino all’incantevole trasformazione in “gotic queen” di Cate Blanchett. Tra questi, merita una menzione speciale l’outfit di Chiara Ferragni. Chiara Ferragni partecipa alla proiezione del film “Garance” durante la 79ª edizione del Festival di Cannes. (Foto di Samir HusseinWireImage) Sul red carpet del film Garance, l’imprenditrice e influencer italiana – che ha da poco compiuto 39 anni – ha sfoggiato onde bionde scolpite, un pò diva di Hollywood e un pò Venere di Botticelli. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra ricami floreali, volume e luminosità da “golden hour”, il ritorno sulla Croisette dell'influencer è un racconto di eleganza romantica e glamour scolpito

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