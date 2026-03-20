Glossier ha presentato You Soie, un nuovo profumo che richiama l’atmosfera della golden hour sulla pelle. La fragranza si propone come un’essenza che avvolge e accompagna, senza essere invadente. È stata creata per chi già apprezza il profumo Glossier You, con un tocco diverso e più intenso. La sua uscita è stata annunciata di recente, suscitando l’interesse di molte persone.

Se sei una persona da Glossier You, sai già la cosa: non è un profumo che entra nella stanza prima di te. È uno di quelli che restano addosso, che senti solo tu (o chi ti è molto vicino), che cambia leggermente ogni volta perché reagisce con la tua pelle. È letteralmente “tu”, ma meglio. Adesso però cambia mood. Il 26 marzo arriva Glossier You Soie, e l’idea è semplicissima ma geniale: sei sempre tu, ma in vacanza. Non nel senso cliché tropicale, ma proprio quella versione di te più rilassata, più glow, più. vibey. Glossier You Soie, la vibe è: golden hour, pelle salata, aria fresca. Soie è costruito attorno a un momento molto preciso: quella mezz’ora dopo il tramonto, quando hai ancora il sole sulla pelle ma l’aria inizia a diventare più fresca. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Glossier lancia You Soie: il profumo che sa di golden hour sulla pelle (e sì, lo vorrai)

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