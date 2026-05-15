Il matrimonio tra l'attrice e Claudio Pallitto si è svolto in una location medievale immersa nel verde, con l'officiante che è stata una nota conduttrice televisiva. La sposa ha scelto un abito composto da pizzo e seta, accompagnato da capelli di colore platino glaciale. La cerimonia ha attirato l'attenzione di diversi media e pubblico, suscitando sorpresa per la sua natura intima e l'atmosfera particolare creata nel castello. La scelta di tessuti e stile ha caratterizzato l'intero evento.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Per il matrimonio con Claudio Pallitto, l’attrice sceglie un’eleganza romantica tra pizzo couture, seta e capelli platino glaciali Il matrimonio tra Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto è stato una vera sorpresa. Da Francesca Fagnani come officiante, alla location medievale del Castello di Rosciano, immersa nel verde, fino al bridal look della sposa: un gioco di tessuti, tra pizzo e seta, sensuale e romantico. Il tocco finale? Un biondo platino glaciale che ha illuminato il viso della sposa. La nuance scelta da Ramazzotti è un platino freddo e brillante, quasi ghiaccio, perfetto per valorizzare i lineamenti e creare contrasto con il make-up dall’anima rock. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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