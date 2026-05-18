Tra giochi, cosplay e fumetti, migliaia di persone hanno partecipato all’evento Falcomics, che si è svolto nelle ultime ore. L’organizzazione ha commentato la grande affluenza, definendola una risposta “straordinaria” del pubblico e della città. Alla fine della manifestazione, uno dei rappresentanti ha annunciato ufficialmente che l’edizione 2027 si terrà nello stesso luogo. La manifestazione ha visto un coinvolgimento numeroso e variegato di appassionati, con diverse attività legate al mondo del fumetto e del cosplay.

"Ho visto tanto entusiasmo, questa risposta straordinaria di pubblico e città. Quindi, possiamo già dirlo: ci vediamo l’anno prossimo al Falcomics 2027 ". È stata la sindaca Stefania Signorini, dinanzi ad un gremito parco Kennedy sabato sera, a confermare che il festival della cultura pop continuerà l’anno prossimo con nuovo slancio dopo un’edizione, quella che si è chiusa ieri, eccellente. Perché non solo la manifestazione, nelle ultime cinque stagioni targate Leg, si è fatta largo tra le principali del settore, tanto da attirare visitatori da tutta l’Italia ("Siamo all’incirca sui numeri dell’anno scorso in termini di presenze", si mormora nell’ambiente, nell’attesa dei dati ufficiali delle prossime ore: ovvero, migliaia di persone). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tra giochi, cosplay e fumetti. In migliaia per Falcomics: "Ci vediamo l’anno prossimo"

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