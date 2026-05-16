Cosplay fumetti emondo animale | successo per il Parco Zoo Falconara al Falcomics

Durante il Falcomics a Falconara Marittima, il Parco Zoo Falconara ha registrato un notevole afflusso di visitatori presso il suo spazio dedicato, dove sono stati presenti attività legate al mondo del cosplay, ai fumetti e agli animali. La partecipazione del pubblico ha superato le aspettative, con molte persone che si sono fermate ad esplorare le esposizioni e le attrazioni offerte dallo spazio del parco. L’evento si è svolto nel contesto del festival dedicato alla cultura pop e ai fumetti.

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