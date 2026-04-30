La prima parte della stagione di Mathieu Van der Poel si è appena conclusa. L’atleta olandese ha disputato diverse competizioni durante i mesi primaverili e ora si prepara a prendersi una pausa prima di riprendere gli allenamenti e le gare. In un commento pubblico, ha espresso soddisfazione per il livello raggiunto finora e ha annunciato l’obiettivo di partecipare al prossimo Tour de France.

Si è conclusa ufficialmente la prima parte di stagione di Mathieu Van der Poel. L’olandese, dopo la lunga primavera, potrà ora usufruire di un periodo di pausa prima di riprendere le attività. Il corridore dell’Alpecin Premier-Tech ha vissuto una prima parte del 2026 altalenante con le vittorie nell’Omloop Nieuwsblad 2026 ed alla E3 Saxo Classic 2026 ma nessun successo nelle Classiche Monumento. Nei grandi appuntamenti sono infatti arrivati solo piazzamenti, risultati a cui Van der Poel non è sicuramente abituato. In una lunga intervista concessa al quotidiano spagnolo AS, il fuoriclasse neerlandese ha analizzato i primi quattro mesi della stagione: “ Penso di poter essere soddisfatto di ciò che ho raggiunto.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mathieu Van der Poel analizza la prima parte di stagione: “Soddisfatto del livello raggiunto, ora punto al Tour de France”

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