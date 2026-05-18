Tour de France 2028 annunciata la prima tappa Si partirà a Reims evento anticipato causa Olimpiadi
Durante la giornata di riposo del Giro d’Italia 2026, gli organizzatori del Tour de France hanno comunicato ufficialmente la data e il luogo della prima tappa dell’edizione 2028. La partenza si terrà da Reims e l’evento è stato anticipato rispetto al tradizionale calendario a causa dei Giochi Olimpici. La corsa prenderà il via in Francia, con una tappa che coinvolgerà la città di Reims, come già annunciato dagli organizzatori.
Nella giornata di riposo tra la fine della prima e l’inizio della seconda settimana del Giro d’Italia 2026, gli organizzatori del Tour de France hanno annunciato ufficialmente data e sede della tappa inaugurale dell’edizione numero 115 della Grande Boucle. La città designata per ospitare il Grand Départ nel 2028 è Reims, dopo due partenze consecutive all’estero. Dopo la Spagna nel 2026 ed il Regno Unito nel 2027, la prima frazione tornerà in Francia tra due anni ma la notizia più interessante è legata al calendario. Il Tour de France 2028 comincerà infatti in anticipo a causa dei Giochi Olimpici di Los Angeles, con il gruppo che si radunerà a Reims per la tappa d’apertura sabato 24 giugno mentre l’ultimo atto è previsto come da tradizione a Parigi il 16 luglio. 🔗 Leggi su Oasport.it
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