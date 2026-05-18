Tour de France 2028 annunciata la prima tappa Si partirà a Reims evento anticipato causa Olimpiadi

Durante la giornata di riposo del Giro d’Italia 2026, gli organizzatori del Tour de France hanno comunicato ufficialmente la data e il luogo della prima tappa dell’edizione 2028. La partenza si terrà da Reims e l’evento è stato anticipato rispetto al tradizionale calendario a causa dei Giochi Olimpici. La corsa prenderà il via in Francia, con una tappa che coinvolgerà la città di Reims, come già annunciato dagli organizzatori.

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