Ilary Blasi torna a condurre il Grande Fratello Vip, che ricomincia il 17 marzo su Canale 5, e si è ufficialmente separata da Totti. La conduttrice ha annunciato di aver ripreso il controllo della propria vita e di aver ottenuto il divorzio. La sua presenza in televisione e la fine del matrimonio avvengono nello stesso periodo.

Periodo positivo per Ilary Blasi che in un colpo solo si riprende “Il Grande Fratello Vip”, in onda su Canale 5 dal 17 marzo, ma anche la libertà. La lunga causa di separazione da Francesco Totti è, infatti, “ai titoli di coda”, come ha detto lei stessa all’amica Silvia Toffanin che l’ha intervistata a “Verissimo”. L’udienza decisiva per il divorzio è stata fissata, secondo quanto riportato da TgCom, per il 21 marzo. Dopo la separazione annunciata l'11 luglio 2022 e anni di battaglie legali, tra rolex scomparsi e accuse di tradimento, questa data dovrebbe sancire l'epilogo ufficiale del matrimonio tra l'ex capitano della Roma e la conduttrice televisiva. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - La data del divorzio da Totti: Ilary Blasi torna libera e si riprende il GFVip

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