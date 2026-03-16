Fissata la data del divorzio da Totti | Ilary Blasi torna libera si sposa con Bastian e si riprende il GFVip

Ilary Blasi ha ufficialmente fissato la data del divorzio da Totti e torna libera. La conduttrice riprende in mano il suo ruolo al “Grande Fratello Vip” su Canale 5, che tornerà in onda dal 17 marzo. Nel frattempo, si prepara a un nuovo matrimonio con Bastian, mentre continua a essere al centro dell’attenzione mediatica.

Periodo positivo per Ilary Blasi che in un colpo solo si riprende “Il Grande Fratello Vip”, in onda su Canale 5 dal 17 marzo, ma anche la libertà. La lunga causa di separazione da Francesco Totti è, infatti, “ai titoli di coda”, come ha detto lei stessa all’amica Silvia Toffanin che l’ha intervistata a “Verissimo”. L’udienza decisiva per il divorzio è stata fissata, secondo quanto riportato da TgCom, per il 21 marzo. Dopo la separazione annunciata l'11 luglio 2022 e anni di battaglie legali, tra rolex scomparsi e accuse di tradimento, questa data dovrebbe sancire l'epilogo ufficiale del matrimonio tra l'ex capitano della Roma e la conduttrice televisiva. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

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