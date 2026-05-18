Torre Annunziata partiti i lavori allo stadio per la serie C

A Torre Annunziata sono iniziati i lavori di ristrutturazione dello stadio “A. Giraud” per renderlo conforme ai requisiti richiesti dalla serie C. Le operazioni riguardano interventi di adeguamento strutturale e miglioramenti negli impianti di illuminazione e sicurezza. Le attività sono state avviate nelle ultime settimane e coinvolgono diversi settori dell’impianto, con l’obiettivo di completare le modifiche nel più breve tempo possibile. La gestione dei lavori è sotto la supervisione delle autorità competenti.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Sono entrati nel vivo i lavori allo stadio “A. Giraud” per adeguare l’impianto alla serie C. Questa mattina sono cominciate le operazioni di scavo per aumentare l’ampiezza delle panchine. Partiti anche gli interventi sull’impiantistica per videosorveglianza e torri faro. “ Stamattina sono andato personalmente al Giraud con i funzionari dell’ufficio tecnico per constatare lo stato di avanzamento del cantiere e l’avvio dei lavori – afferma Daniele Carotenuto, assessore ai lavori pubblici – I lavori sono cominciati questa mattina perché, così come concordato con la società Savoia, erano incompatibili con l’attività sportiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Torre Annunziata, partiti i lavori allo stadio per la serie C ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il Principe di Savoia sulla questione stadio Sullo stesso argomento Torre Annunziata, aggressioni allo stadio: arrestato un 56enneTorre Annunziata, tensione allo stadio Giraud dopo il match: agenti aggrediti, un arresto e una denuncia Torre Annunziata, disordini dopo la partita... Torre Annunziata, l’Amministrazione verifica lo stato dei lavori nei cantieri in corsoL’Amministrazione Comunale ha visitato i cantieri in città per controllare lo stato dei lavori. Torre Annunziata, lavori allo stadio Giraud dopo la promozione del Savoia in Serie CSono entrati nel vivo i lavori allo stadio Alfredo Giraud di Torre Annunziata, interventi finalizzati all'adeguamento dell'impianto sportivo alla serie C calcistica (dove ... ilmattino.it