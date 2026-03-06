Torre Annunziata l’Amministrazione verifica lo stato dei lavori nei cantieri in corso
L’Amministrazione Comunale di Torre Annunziata ha effettuato una serie di sopralluoghi nei cantieri aperti in città, verificando di persona l’avanzamento delle opere in corso. Durante le visite, sono stati controllati i diversi interventi in atto per assicurarsi che tutto proceda secondo i piani stabiliti. Le verifiche sono state condotte in diverse aree della città, coinvolgendo i responsabili dei lavori.
L'Amministrazione Comunale ha visitato i cantieri in città per controllare lo stato dei lavori. Ieri mattina il sindaco Corrado Cuccurullo, in compagnia dell'assessore ai lavori pubblici Daniele Carotenuto e del Dirigente dell'Ufficio Tecnico ing. Valentino Ferrara, ha controllato lo stato dei lavori nei diversi cantieri aperti a Torre Annunziata. La delegazione ha visitato il cantiere nell'area dell'ex scuola Mons. Orlando dove sorgerà il Centro Polifunzionale e i lavori in via G. Murat dove sorgerà un asilo nido comunale per 86 bambini. A seguire la delegazione si è spostata in via Cavour dove all'interno della scuola sarà abbattuto un vecchio rudere per fare spazio ad una moderna mensa per oltre 200 bambini.
