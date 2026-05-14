Torre Annunziata aggressioni allo stadio | arrestato un 56enne

A Torre Annunziata, durante un incontro allo stadio Giraud, sono avvenuti episodi di violenza che hanno coinvolto le forze dell'ordine. Dopo il fischio finale, alcuni tifosi hanno aggredito gli agenti, portando all’arresto di un uomo di 56 anni e alla denuncia di altri soggetti. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione, che si è sviluppata in momenti di tensione tra i presenti. Non sono stati segnalati feriti gravi tra gli agenti o i tifosi.

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Torre Annunziata, tensione allo stadio Giraud dopo il match: agenti aggrediti, un arresto e una denuncia. Torre Annunziata, disordini dopo la partita di calcio. Momenti di forte tensione nel pomeriggio di ieri a Torre Annunziata, al termine dell’incontro di calcio Savoia?Scafatese, disputato allo stadio Giraud. La Polizia di Stato è intervenuta dopo che alcuni agenti impegnati nel servizio di ordine pubblico sono stati aggrediti. L’episodio si è concluso con l’arresto di un uomo di 56 anni e la denuncia di una donna, moglie dell’arrestato, entrambi accusati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, in concorso. A diffondere la notizia la Questura di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Torre Annunziata, aggressioni allo stadio: arrestato un 56enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Torre Annunziata, cocaina nascosta in auto: arrestato 63enneControllo notturno dei Carabinieri in via Caracciolo: sequestrati 12 grammi di cocaina Nel corso della notte appena trascorsa, i Carabinieri della... Torre Annunziata, entra in casa dei vicini e li accoltella: arrestatoA Torre Annunziata, una donna di 37 anni e il figlio minorenne feriti con arma da taglio dopo una lite condominiale. Temi più discussi: Omicidio Sorrentino: l’assoluzione di Tamarisco scuote Torre Annunziata; Aggredito e rapinato a Boscoreale, arrestati a Pagani i due malviventi; Sequestrati a Torre Annunziata due cantieri navali per presunte irregolarità ambientali; Torre Annunziata, demolizione Palazzo Fienga: nasceranno parco urbano e piazza dedicata a Giancarlo Siani. Torre Annunziata, violenza negli uffici comunali: il sindaco condanna l’aggressioneMomenti di tensione negli uffici comunali di Torre Annunziata, nel Napoletano, dove ieri mattina alcuni dipendenti hanno subito una aggressione. Il fatto è accaduto nelle stanze dei Servizi ... ilmattino.it La foto da sposi allo Stadio di Torre Annunziata, video su TikTok ma il Comune li denunciaIl Comune di Torre Annunziata ha deciso di denunciare i due sposi fotografati sul campo da gioco dello Stadio Giraud. Il video era finito su TikTok. Il motivo della decisione. Breaking news e storie ... fanpage.it