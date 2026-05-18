Stadio Giraud di Torre Annunziata via i lavori di adeguamento per la Serie C

A Torre Annunziata, presso lo stadio Giraud, sono iniziati i lavori di adeguamento per la partecipazione alla Serie C. Le opere prevedono l’ampliamento degli spazi delle panchine, seguiti dall’installazione di sistemi di videosorveglianza, torri faro e tornelli all’ingresso. Le attività di ristrutturazione sono in corso e si concentrano su queste specifiche aree per rispettare i requisiti richiesti dalla divisione professionistica. I lavori sono programmati per migliorare le strutture e la sicurezza dell’impianto.

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