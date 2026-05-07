Mostra nel segno di Collodi Letture laboratori spettacoli

La 47ª edizione della Mostra del libro per ragazzi si svolge a Vallefoglia e durerà dieci giorni, offrendo un programma ricco di attività. Tra le iniziative ci sono letture, laboratori, spettacoli e mostre dedicate ai più giovani. L’obiettivo è incentivare la passione per la lettura attraverso eventi pensati per coinvolgere bambini e ragazzi. La manifestazione si svolge nel segno di Collodi, con un calendario che prevede varie modalità di intrattenimento e formazione.

Dieci giorni di letture, laboratori, mostre e spettacoli: la 47esima edizione della Mostra del libro per ragazzi torna in scena a Vallefoglia con tutto l’entusiasmo che serve per accompagnare i più giovani alla scoperta del piacere della lettura. A rivestire il ruolo di protagonista di questa nuova edizione, in occasione del bicentenario della nascita, sarà il giornalista e scrittore fiorentino Carlo Lorenzini, conosciuto ai più come Carlo Collodi, autore del grande classico della letteratura per l’infanzia ‘ Le avventure di Pinocchio ’. Dal 10 al 19 maggio al Palafoglia, nella frazione di Bottega, sarà ospitato pertanto un ricco programma...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mostra nel segno di Collodi. Letture, laboratori, spettacoli Notizie correlate Via alla "MuraTona". Letture di sport nel segno di GianniUn pomeriggio per ricordare Gianni Mura attraverso le parole, i libri e le storie che hanno segnato il giornalismo sportivo italiano. Casina di Raffaello: Laboratori e LettureCosa: Laboratori creativi, letture animate e la mostra Aquiloni e Trottole dal Giappone, per bambine e bambini dai 2 agli 11 anni. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Mostra nel segno di Collodi. Letture, laboratori, spettacoli; Al via l’Appennino Foto Festival, inaugurata la mostra ‘Nel segno della luce’; ’Duettango’ nel segno di Piazzolla. In mostra il bandoneon del maestro; Le hypercar di Horacio Pagani in mostra a Vinci nel segno di Leonardo. Mostra nel segno di Collodi. Letture, laboratori, spettacoliA Vallefoglia l’appuntamento dedicato ai più giovani e al piacere del racconto. Un ricco programma presentato ieri con decine di appuntamenti interessanti. msn.com Nel Segno del Giglio 2026 alla Reggia di ColornoDal 24 al 26 aprile il parco della Reggia di Colorno ospita la XXXI edizione della mostra mercato Nel Segno del Giglio 2026, con circa 160 espositori e un ... villegiardini.it Inaugurazione mostra “HeArt of Gaza” a Morazzone: i disegni dei bambini raccontano la guerra. - facebook.com facebook Una mostra interattiva celebra gli 80 anni dell'artista. Un ponte magico - imperdibile - tra il passato di Tiziano e il nostro presente più profondo x.com