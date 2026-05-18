Torino rapina al supermercato con coltello | arrestato l’evasore

Un uomo è stato arrestato a Torino dopo aver rapinato un supermercato con un coltello. Secondo quanto ricostruito, si era allontanato dai domiciliari prima di compiere il colpo. Durante l’arresto, gli agenti hanno trovato nel marsupio del rapinatore alcuni oggetti non specificati. La vicenda ha coinvolto le forze dell’ordine che hanno intercettato e fermato il sospetto poco dopo l’episodio. La rapina si è conclusa con il fermo dell’uomo, che si trovava già sotto misura restrittiva.

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? Punti chiave Come ha fatto l'uomo a fuggire dai domiciliari per rapinare?. Cosa hanno trovato gli agenti nel marsupio del rapinatore?. Perché il sospettato è stato intercettato così vicino al supermercato?. Quali nuove accuse dovrà affrontare l'uomo dopo l'arresto?.? In Breve Coltello con lama di 20 centimetri rinvenuto nel marsupio del sospettato. Merce sottratta recuperata dagli agenti del commissariato San Donato. Soggetto arrestato in via Capelli poco dopo il colpo in via Nicomede Bianchi. Nuove accuse per evasione dai domiciliari e possesso ingiustificato di arma bianca. Un uomo di 45 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Torino nel pomeriggio di questo lunedì, dopo aver evaso i domiciliari per rapinare un supermercato in via Nicomede Bianchi, nel quartiere San Donato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, rapina al supermercato con coltello: arrestato l’evasore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Torino, preso il rapinatore trasformista Sullo stesso argomento Roma: tenta rapina al supermercato con un coltello appena acquistato, arrestatoArrestato un 43enne a Roma per tentata rapina in un supermercato, grazie all'intervento della sicurezza e dei Carabinieri. Torino, evade dai domiciliari per rapinare un supermercato con un coltello di 20 cm: arrestato un 45enneUn arresto per rapina aggravata ed evasione il bilancio di un intervento della Polizia di Stato in un supermercato di Torino. La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un cittadino italiano, ritenuto responsabile di una violenta rapina aggravata ai danni di un supermercato di via Lajolo, avvenuta lo scorso 10 marzo. lamilano.it/torino/arresta… x.com Evade dai domiciliari e rapina un supermercato con un coltello di 20 cm: arrestato a TorinoMinaccia i cassieri con un coltello da 20 cm in via Nicomede Bianchi a Torino: 45enne in fuga dai domiciliari arrestato dalla Polizia. I dettagli. ilrisveglio-online.it Torino, evade dai domiciliari per rapinare un supermercato con un coltello di 20 cm: arrestato un 45enneUn 45enne è stato arrestato a Torino per rapina aggravata ed evasione dopo aver minacciato i cassieri di un supermercato con un coltello. virgilio.it