Roma | tenta rapina al supermercato con un coltello appena acquistato arrestato

A Roma, un uomo di 43 anni con precedenti penali è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Città Giardino. L’arresto è avvenuto dopo che il 43enne aveva tentato di rapinare un supermercato brandendo un coltello appena acquistato. Gli agenti sono intervenuti sul posto e hanno fermato l’uomo prima che potesse portare a termine il tentativo di furto.

Arrestato un 43enne a Roma per tentata rapina in un supermercato, grazie all'intervento della sicurezza e dei Carabinieri. I Carabinieri della Stazione Roma Città Giardino hanno proceduto all’arresto di un uomo di 43 anni, originario di Roma e con precedenti penali, gravemente indiziato del reato di tentata rapina aggravata. L’episodio si è verificato ieri pomeriggio in via Monte Cervialto, dove l’uomo, dopo aver acquistato regolarmente un coltello da cucina con una lama di 20 centimetri presso un supermercato, è rientrato immediatamente all’interno del negozio. Una volta dentro, ha minacciato una cassiera, che stava contando l’incasso, intimandole di consegnargli la somma di 500 euro.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: tenta rapina al supermercato con un coltello appena acquistato, arrestato Matera, doppia rapina in una notte: arrestato un uomo con coltello, indagini per il tentato colpo al supermercato.Matera scossa da una doppia rapina: arrestato un uomo, indagini in corso Matera è stata teatro di una notte di paura, culminata con l'arresto di un... Firenze: tenta rapina in un bar e minaccia proprietario con coltello. ArrestatoFIRENZe – La polizia ha arrestato a Firenze un uomo di 36 anni per la rapina in un bar di via delle Panche attuata con specifiche minacce al... Argomenti più discussi: Tenta una rapina al supermercato e aggredisce i dipendenti: arrestato in centro a Milano; Tentata rapina al distributore Lukoil sull'asse dei servizi: indagini in corso dei carabinieri; Paura in strada: pistola in pugno rapina donna, caccia al bandito; ROMA – TENTATA RAPINA IN UN BAR E AGGRESSIONE AI CARABINIERI INTERVENUTI. 37ENNE IN MANETTE. Dalla Pro Roma all' Urbetevere, passando per Astrea, Grifone e Montespaccato: la scalata del bomber classe 2000 non conosce soste. Domenica il traguardo storico dei 100 gol superato con una doppietta da urlo. - facebook.com facebook Recco: un semaforo intelligente lungo la SP 333 tra via Roma e via Revello x.com