A Torino, un uomo di 45 anni è stato fermato dalle forze dell’ordine dopo aver rapinato un supermercato minacciando i cassieri con un coltello di circa 20 centimetri. L’individuo, precedentemente sottoposto a misure restrittive domiciliari, si era allontanato dalla propria abitazione prima di compiere il colpo. L’arresto è avvenuto poco dopo, con l’accusa di rapina aggravata ed evasione. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Un arresto per rapina aggravata ed evasione il bilancio di un intervento della Polizia di Stato in un supermercato di Torino. Un uomo di quarantacinque anni è stato fermato dopo aver minacciato i cassieri con un coltello e aver sottratto prodotti alimentari. L’arrestato era già sottoposto agli arresti domiciliari. La fonte della notizia Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio, quando la Centrale Operativa della Questura ha inviato le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato di P.S. San Donato presso un supermercato di via Nicomede Bianchi, a Torino, in seguito a una segnalazione di rapina con coltello. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Torino, evade dai domiciliari per rapinare un supermercato con un coltello di 20 cm: arrestato un 45enne

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