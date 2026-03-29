Napoli Borgo Sant’Antonio evade dai domiciliari | arrestato 45enne

Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Napoli dopo essere stato trovato fuori dalla sua abitazione, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. Durante un controllo di polizia in vico Crispano, è stato accertato che l’uomo si trovava in strada senza autorizzazione. L’arresto è stato effettuato sul posto e l’uomo è stato portato in cella in attesa di ulteriori provvedimenti.

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